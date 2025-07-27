Вплоть до мышиной лихорадки: почему овощи нельзя есть прямо с грядки

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 21 0

Иммунолог Андреев: паразиты можно подцепить из-за немытых овощей с грядки

почему нельзя есть овощи с грядки

Фото: 5-tv.ru

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Немытые огурцы и помидоры могут быть источником паразитов и кишечных инфекций.

Употребление овощей прямо с грядки, даже если они выращены без применения химикатов, может представлять серьезную угрозу для здоровья. Об этом рассказал гастроэнтеролог, гепатолог и иммунолог Александр Андреев, пишет портал «Доктор Питер».

Специалист отметил, что почва, даже на собственном участке, не является стерильной и может содержать патогенные микроорганизмы, яйца гельминтов и опасные вирусы. Эти возбудители попадают в землю с органическими удобрениями, экскрементами грызунов и диких животных.

Плохо вымытые овощи — частая причина острых кишечных инфекций, таких как сальмонеллез, дизентерия и заражение кишечной палочкой. Особую угрозу представляют паразитарные заболевания, включая аскаридоз, токсоплазмоз и лямблиоз, которые могут не проявляться сразу, но вызвать тяжелые последствия спустя недели после заражения.

Также возможно заражение редкой, но опасной мышиной лихорадкой, которая может спровоцировать почечную недостаточность. Врач подчеркнул, что на вкус, запах или внешний вид овощей наличие патогенов никак не влияет — определить их наличие можно только лабораторно.

Мыть овощи следует под проточной водой, а зелень и корнеплоды — дополнительно замачивать на 10–15 минут.

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