Глава МОК заявила о готовности допустить россиян до Олимпиады-2026

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 34 0

На каких условиях наши спортсмены смогут принимать участие в состязаниях?

Глава МОК заявила о готовности допустить россиян до Олимпиады-2026

Фото: www.globallookpress.com/Joel Marklund

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Глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что правила допуска российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2026, скорее всего, останутся такими же, как и для Игр в Париже. Об этом она рассказала в интервью французскому изданию L’Equipe.

По словам Ковентри, окончательного решения исполнительный комитет МОК пока не принял. Однако она подчеркнула, что структура, по всей вероятности, будет руководствоваться теми же принципами, что и при подготовке к летней Олимпиаде 2024 года. Итоговое решение ожидается в сентябре или декабре.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее Международная федерация гандбола (IHF) направила в МОК официальное обращение по вопросу возможного возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международную арену. Организация представила сценарии допуска команд этих стран после консультаций с олимпийским комитетом.

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