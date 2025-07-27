Глава МИД Австрии не исключила возможность вступления страны в НАТО

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 42 0

Нейтралитет не сможет защитить страну, считает Беате Майнль-Райзингер.

Глава МИД Австрии не исключила возможность вступления страны в НАТО

Фото: www.globallookpress.com/Adrian C. Nitu

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в интервью немецкому изданию Welt допустила возможность вступления страны в НАТО, поставив под сомнение сохранявшийся долгие годы нейтралитет.

«Ясно одно: нейтралитет сам по себе нас не защитит. На фоне все более неопределенной ситуации с безопасностью в мире… Австрию защищают инвестиции в собственную обороноспособность, а также в партнерские отношения», — объяснила глава ведомства.

Хотя в Австрии пока нет общественного консенсуса по поводу присоединения к альянсу, глава МИД считает, что обсуждение темы необходимо.

«Я не то чтобы хотела с триумфом вступить в НАТО. Но мы не можем сидеть сложа руки и говорить: если мы никому не причиним вреда, никто не причинит вреда нам. Это было бы наивно. Мир изменился», — подчеркнула Майнль-Райзингер.

Меж тем, ранее сообщалось, что НАТО готовится к военному конфликту с Россией, об этом писал 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.55
0.69 93.35
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:15
Поклонники обеспокоены: Владимир Пресняков получил травму
18:57
В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами
18:39
Интрига раскрыта? Дочь Успенской опубликовала фото с предполагаемым избранником
18:21
Глава МИД Австрии не исключила возможность вступления страны в НАТО
18:10
Ковальчук: В России есть база для развития природоподобных технологий
17:52
Российского пловца исключили из финала чемпионата мира

Сейчас читают

Шесть минут полной темноты: когда пройдет масштабное затмение века
Ученые бьют тревогу: НЛО может атаковать Землю в ноябре 2025 года
Родственники погибших при крушении самолета Ан-24 прибыли в Тынду
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс