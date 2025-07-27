В Башкирии опрокинулся автобус с 40 пассажирами

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Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

В Башкирии автобус с 40 пассажирами съехал с дороги и опрокинулся

Фото: Telegram/Госавтоинспекция Башкортостана/bash_gibdd

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В Кигинском районе Башкирии автобус съехал с трассы и опрокинулся — несколько человек получили травмы. Об этом сообщила прокуратура республики.

«На 35-м км автодороги… Малояз — Верхние Киги вблизи… Вакиярово Кигинского района водитель автобуса марки Higer не справился с управлением, съехал в кювет и допустил его опрокидывание», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В момент аварии в салоне находилось 40 пассажиров. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. По данным министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, пострадали более 20 человек, восемь из них доставлены в больницу.

Для координации действий на место выехал исполняющий обязанности прокурора Кигинского района Антон Русаков. Прокуратура начала проверку.

Ранее похожее ДТП произошло в Хабаровском крае: автобус с детьми перевернулся по пути на экскурсию, об этом сообщал 5-tv.ru. В салоне находилось 30 человек, 22 пострадали. По предварительной версии, причиной аварии стал отказ тормозов.

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