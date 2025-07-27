Возобновлены прямые рейсы из Москвы в Пхеньян

Из московского аэропорта «Шереметьево» совершен первый за долгое время прямой рейс в Пхеньян. Перелет выполняет российская авиакомпания Nordwind Airlines. Следующий рейс, на этот раз из Пхеньяна в Москву, запланирован на 29 июля.

Возобновление авиасообщения стало результатом переговоров между Россией и КНДР о расширении авиационного сотрудничества. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова еще в июне сообщала о планах сторон восстановить регулярные полеты между странами.

Продажа билетов на прямой рейс из Москвы в Пхеньян стартовала 18 июля. Начальная стоимость составила 44,7 тысячи рублей. Как сообщили в Министерстве транспорта, в дальнейшем рейсы планируется выполнять раз в месяц. Такой график выбрали, чтобы стабилизировать пассажирский поток и обеспечить наполнение.

Кроме того, регулярные рейсы между Владивостоком и Пхеньяном уже осуществляет авиакомпания Air Koryo. Самолеты летают трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

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