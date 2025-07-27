Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Президент страны отметил, что сказанные ранее слова министра Старовича были искажены и поняты неправильно.

Фото, видео: EPA/ТАСС; 5-tv.ru

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не собирается вводить санкции против России. Таким образом он прокомментировал недавнее интервью министра по европейской интеграции Неманьи Старовича, в котором тот якобы выразил готовность поддержать ограничения ЕС в отношении Москвы.

Старович дал интервью австрийскому агентству APA, после чего СМИ распространили информацию о возможности изменения внешнеполитического курса Белграда. Однако Вучич подчеркнул, что министр был неправильно интерпретирован, а его слова прозвучали неосторожно.

Александр Вучич отметил, что министр Неманья Старович выразился иначе, хотя и неосторожно. Президент выразил сожаление, что некоторые СМИ воспользовались ситуацией, чтобы упрекнуть Сербию.

«Должен... разочаровать — Сербия не будет вводить санкции против РФ, наша политика основывается на принципах, а не на том, что нам что-то нравится или нет в определенный момент», — сказал Вучич.

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