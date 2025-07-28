«Тройное фиаско»: Ле Пен раскритиковала торговую сделку ЕС и США

Она считает соглашение политическим, экономическим и моральным поражением для Европы.

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что торговое соглашение, заключенное Евросоюзом и США, является «тройным фиаско» — политическим, экономическим и моральным. Об она написала на своей странице в соцсети X.

По словам Ле Пен, соглашение, достигнутое под руководством председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом, обернулось провалом по трем параметрам — политике, экономике и морали.

Она указала, что ЕС заключил менее выгодное соглашение с США, чем это сделала Великобритания, получившая пошлины на уровне десяти процентов, тогда как Евросоюзу предстоит принять 15-процентные тарифы.

Кроме того, Ле Пен отметила, что сделка предполагает закупку энергоресурсов из США на сумму до 750 миллиардов долларов и инвестиции в американскую экономику еще на 600 миллиардов, что она охарактеризовала как капитуляцию французской промышленности, энергетического и военного суверенитета.

Таким образом соглашение, по мнению политического лидера, подрывает экономические и стратегические интересы Европы, снижая ее влияние на мировой арене и ослабляя самостоятельность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фон дер Ляйен пообещала заменить российский газ американским СПГ.

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