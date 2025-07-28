Силы ПВО сбили 72 украинских дрона над регионами России за день

Наибольшее число беспилотников было уничтожено в Ленинградской области.
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
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Силы противовоздушной обороны Российской Федерации за сутки 27 июля перехватили и ликвидировали 72 беспилотных летательных аппарата, запущенных боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
По данным оборонного ведомства, атаки беспилотников начались около 5:40 и продолжались до 18:00 по московскому времени.
Основная часть дронов — 51 единица — была уничтожена над Ленинградской областью. Остальные летательные аппараты сбили над другими регионами: пять — в Брянской области, четыре — в Калужской, по три — в Курской и Новгородской, по два — в Нижегородской области и над акваторией Азовского моря.
Кроме того, по одному дрону перехватили в Белгородской и Смоленской областях.
Как пояснили в министерстве, все цели были своевременно обнаружены и уничтожены средствами ПВО. Масштаб отраженной атаки свидетельствует о высокой интенсивности воздушных налетов со стороны Украины и слаженной работе российских систем противовоздушной защиты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина погиб при пожаре от падения обломков БПЛА в Ленобласти.
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