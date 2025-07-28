Модный провал в офисе: Лисовец рассказал, в какой летней одежде не стоит ходить на работу

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 27 0

Стилист Лисовец: яркие светлые кроссовки будут выглядеть в офисе неформально

главные табу офисной моды летом

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Яркая спортивная обувь и футболки с принтами могут подорвать деловой имидж.

С наступлением жаркой погоды многие стремятся переодеться в более легкую и комфортную одежду, однако в офисной обстановке важно соблюдать определенные рамки. Стилист и эксперт моды Владислав Лисовец в интервью Life.ru дал рекомендации по подбору летнего гардероба, который будет уместен на работе.

По словам Лисовца, одна из наиболее частых ошибок — использование спортивной обуви, особенно ярких и светлых оттенков.

«Светлые кроссовки или кеды, выполненные в ярких или разноцветных тонах, выглядят слишком неформально и могут создавать впечатление недосмотра в деловом стиле», — отметил стилист.

Такие модели, по его словам, стоит оставить для прогулок, а для офиса выбирать строгие кожаные туфли или классические мокасины.

Кроме обуви, Лисовец предостерег от ношения футболок с яркими принтами, откровенных маек без рукавов и чересчур светлых джинсов.

«Яркие или откровенные принты вызывают излишнюю заметность», — добавил он, подчеркнув важность классических рубашек и блузок.

Если все же хочется надеть майку без рукавов, он рекомендует дополнить ее легким пиджаком без подкладки — это обеспечит и уместность, и защиту от кондиционированного воздуха.

Что касается шорт, то они должны быть до колена и сочетаться с аккуратной обувью. Джинсы — только темных оттенков, без потертостей и лишнего декора. Еще одно важное правило — избегать чрезмерной сексуальности и спортивных элементов, вроде бейсболок или одежды с ярко выраженным casual-стилем.

Лисовец подчеркнул, что деловой стиль может быть комфортным, если грамотно сочетать элементы классики и стиля smart casual.

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