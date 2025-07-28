Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Германии

Эфирная новость 41 0

По одной из версий, причина аварии — упавшие на пути деревья.

Фото, видео: Reuters/Angelika Warmuth; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Число пострадавших при крушении поезда в Германии выросло до 41. Об этом сообщила местная полиция. Еще три человека погибли. До сих пор продолжается разбор завалов. Дорогу, по которой шел состав, временно перекрыли, организован объезд.

Региональный экспресс сошел с рельсов накануне. Всего в момент аварии там находилось около ста человек. Пока не ясно, что стало причиной крушения, по одной из версий помешать могли деревья на путях, которые упали из-за оползня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.55
0.69 93.35
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
Модный провал в офисе: Лисовец рассказал, в какой летней одежде не стоит ходить на работу
15:00
Россиян предупредили об опасности придверных резиновых ковриков для здоровья
14:53
Мишустин обозначил приоритеты нацпроекта «Семья»
14:39
«Аэрофлот» отменил десятки рейсов из-за сбоя: что известно о случившемся
14:29
Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Германии
14:14
Дегтярев проверил ход восстановления спортивных объектов в ЛНР

Сейчас читают

ЕС наобещал Трампу с три короба: столько нефти и газа возможно только по суперценам
Минуты тишины: что происходит на месте обрушения части многоэтажки в Астрахани
Из-за сбоя в информационных системах «Аэрофлот» отменил 42 рейса из Москвы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс