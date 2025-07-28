Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Германии

Число пострадавших при крушении поезда в Германии выросло до 41. Об этом сообщила местная полиция. Еще три человека погибли. До сих пор продолжается разбор завалов. Дорогу, по которой шел состав, временно перекрыли, организован объезд.

Региональный экспресс сошел с рельсов накануне. Всего в момент аварии там находилось около ста человек. Пока не ясно, что стало причиной крушения, по одной из версий помешать могли деревья на путях, которые упали из-за оползня.

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