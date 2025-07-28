Специалисты работают над восстановлением систем «Аэрофлота» после атаки хакеров

Из-за коллапса отменены как минимум 60 рейсов авиакомпании.

Причиной масштабного сбоя в информационной системе «Аэрофлота» стала хакерская атака. Это подтвердили в Генпрокуратуре. Расписание обрушено: десятки рейсов отменены или задерживаются. В терминалах аэропортов скопились тысячи пассажиров. Больше всего — в авиагаванях Москвы и Петербурга. Обо всем, что известно к этой минуте, и куда обращаться тем, кто сегодня так и не смог воспользоваться своим билетом — расскажет корреспондент «Известий» Павел Проломов.

Внимание пассажиров как никогда приковано к табло с расписанием вылетов. Рейсы «Аэрофлота» либо один за другим переносят, либо вовсе отменяют.

У одних срывается отпуск. У других в последний момент отменилась рабочая поездка.

Отменили, как минимум, 60 рейсов, задержали вылет более 80. Как внутренних — в Калининград, Екатеринбург, Минеральные воды, Санкт-Петербург, Уфу, так и на международных направлениях.

Транспортный коллапс возник из-за хакерской атаки на информационные системы авиакомпании. Это уже подтвердили в Генпрокуратуре России.

«В терминалах продолжает функционировать мобильная приемная, куда пассажиры могут обратиться по вопросам соблюдения их прав. Также открыта горячая линия. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации», — рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.

В терминалах Сочи и Петербурга застряли туристы, которые должны были лететь с пересадками.

«Надеюсь, нам поменяют два стыковочных рейса в Москве. Критично, так как у нас командировка была запланирована», — поделилась пассажирка Юлия Диденко.

Именно столичный аэропорт Шереметьево — один из основных хабов, через который пассажиры планируют стыковочные маршруты. В Минтрансе заверили, что авиагавань оказывает необходимую поддержку пассажирам.

«Во всех терминалах организовано: круглосуточное информирование бесплатная питьевая вода, круглосуточно и бесплатно работают комнаты матери и ребенка, детские зоны», — указано в Telegram-канале Минтранса РФ.

Авиакомпания выпустила официальное обращение, где предлагает действовать по следующему сценарию:

«Вы сможете получить возврат средств в канале приобретения билетов, сможете переоформить билет на свободные места на аналогичный рейс в последующие десять дней. Если вы начали перемещение по маршруту с пересадкой, и ваш второй рейс отменен, вам будет автоматически предложено место на следующий рейс», — указано в обращении авиакомпании.

Но вот вопрос с временным жильем придется решать самостоятельно.

«Добираться до гостиницы, приезжать в аэропорт придется самостоятельно, собственными силами с последующей претензией к компании на возмещение», — отметил представитель «Аэрофлота».

Однако не все пассажиры готовы покинуть аэропорт. Некоторые остались в зале ожидания — в надежде, что проблему из-за которой произошел сбой, в ближайшее время устранят.

«Что касаемо компенсации за отмененный рейс, его задержку, либо необходимости компенсации пересадки, которая возникла не по вине туриста, не по вине пассажира, то, соответственно, авиакомпания должна это компенсировать», — отметил юрист Евгений Кривцун.

Над восстановлением всех информационных систем в эти минуты работает штат IT-специалистов. После устранения сбоя пассажирам смогут переоформить билеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.