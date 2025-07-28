Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 33 0

Обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Президент России Владимир Путин поговорил с премьер-министром Израиля

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Президент РФ Владимир Путин обсудил текущие вопросы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе телефонной беседы, как сообщила пресс-служба Кремля.

«28 июля состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху», — говорится в заявлении.

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В ходе беседы российский лидер подчеркнул важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии. Президент России отметил, что укрепление позиций страны возможно «через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения».

Участники разговора также затронули тему противостояния Ирана и Израиля. Путин отметил, что Россия готова содействовать поиску мирных инициатив вокруг иранской ядерной программы и скорейшему завершению конфликта.

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