Павла Дурова снова вызвали на допрос в Париже

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 39 0

Основатель Telegram прибыл в суд в сопровождении четырех адвокатов.

Основатель Telegram Павел Дуров снова на допросе в парижском суде

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вновь был вызван на допрос в суд в Париже. Об этом сообщило агентство AFP.

Отмечается, что это уже третий допрос Дурова с момента предъявления ему обвинений в августе 2024 года. Предприниматель прибыл в суд в сопровождении четырех адвокатов.

9 июня в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном Дуров охарактеризовал свое задержание во Франции как ошибку. Предприниматель отметил: он понимал, что французские власти беспокоит «якобы отсутствие реакции Telegram на судебные запросы». Однако, как он позже выяснил, это было неверно, поскольку мессенджер никогда не получал юридически обязательных запросов от Парижа.

Ранее в августе 2024 года основатель Telegram был арестован в парижском аэропорту Ле-Бурже. Спустя несколько дней его освободили под залог, однако предпринимателю запретили покидать страну и обязали регулярно отмечаться в полиции.

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