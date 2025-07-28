Россия вводит полный запрет на экспорт бензина

Правительство РФ установило запрет на экспорт бензина для производителей нефтепродуктов до 31 августа, сообщили в кабмине.

«Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ», — говорится в заявлении.

В июле цены на бензин Аи-92 и Аи-95 достигли рекордных показателей за последние годы. Вводя ограничения на экспорт, власти стремятся остановить неформальную торговлю топливом и улучшить ситуацию на внутреннем рынке. Под «неформальной торговлей» понимается ситуация, когда нефтепродукты приобретаются по внутренним ценам, а затем их пытаются реализовать за границей по более высоким расценкам.

Ранее вице-премьер России Александр Новак отметил, что правительство осведомлено о предложении полного запрета на экспорт бензина, писал 5-tv.ru, однако официальных запросов по этому поводу пока не поступало. Ранее ограничения уже вводились в 2023 году и позволили снизить нагрузку на внутренний рынок.

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