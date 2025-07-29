ВС РФ нанесли удар по аэродрому боевиков ВСУ
Наши продолжают наступление на Покровск.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
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За минувшие сутки были освобождены еще два населенных пункта в ДНР: это Бойковка и Бельгийка.
Это значит, что продолжается наше наступление на Покровск. Также наши войска нанесли удар по аэродрому Староконстантинов.
Это ключевой хаб украинской авиации, и там размещается очень много западной техники. Во время атаки использовались не только беспилотники, но также крылатые ракеты Х-101.
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