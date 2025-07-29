В Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать в такси

В Петербурге мигрантам все-таки запретили работать в такси. Указ подписал губернатор. Это касается тех, кто занимается перевозками по патенту. Таких в северной столице, по данным экспертов, не менее пяти тысяч человек.

У таксопарков есть три месяца на то, чтобы найти им замену. Если не получится — пассажиров ждет рост цен. Новые правила пока будут действовать до конца года. Потом власти оценят результаты эксперимента и примут решение на постоянной основе.

Подобные меры уже действуют в Ульяновской, Томской областях и на Дальнем Востоке.

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