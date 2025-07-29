Масштаб атаки хакеров по-прежнему неясен: «Аэрофлот» отменил еще семь рейсов
«Аэрофлот» отменил еще семь рейсов
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
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На восстановление систем может уйти от нескольких недель до пары месяцев.
Еще семь рейсов отменяет «Аэрофлот» на сегодня. Это касается международных и целого ряда внутренних направлений: в Челябинск, Уфу, Новосибирск и Екатеринбург.
Серверы авиакомпании накануне подверглись хакерской атаке. Что привело к отмене более сотни рейсов.
Пассажиров просят пока не приезжать в аэропорт. Вернуть или переоформить билет можно по телефону кол-центра.
По оценкам экспертов, на восстановление систем может уйти от нескольких недель до пары месяцев. При этом в Минтрансе заявляют, что масштаб атаки еще не удалось оценить полностью.
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