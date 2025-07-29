США отказались от участия в конференции ООН по Ближнему Востоку

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Вашингтон недоволен, что все больше стран выступают за создание палестинского государства.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Loey Felipe; 5-tv.ru

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Вашингтон демонстративно отказался участвовать в конференции ООН по ближневосточной тематике. Представители США назвали ее «непродуктивной пиар-акцией».

Главные союзники Израиля недовольны, что все больше стран выступают за создание отдельного палестинского государства. О том, что это единственное решение конфликта в секторе Газа, заявил глава МИД Франции. Он подчеркнул, что Париж вскоре присоединится к списку стран, которые признали Палестину.

«Президент Франции обязался признать Палестину в сентябре этого года. Этим решением Франция подтверждает право палестинского народа на самоопределение перед лицом гуманитарной катастрофы, которая грозит ему уничтожением», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Ситуация в секторе Газа ухудшается с каждым днем. Жители голодают. Им приходится драться за еду, потому что гуманитарной помощи на всех не хватает. Поставки блокирует Израиль.

На этом фоне сейчас и проходит конференция ООН. В организации призывают прекратить разрушение палестинского анклава и аннексию западного берега реки Иордан. Так, по мнению генсека ООН, Израиль подрывает мирные инициативы.

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