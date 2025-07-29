Кнайсль заявила, что правительство Вучича «висит на волоске»

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что положение правительства президента Сербии Александра Вучича крайне нестабильно и, по ее словам, буквально «висит на волоске». Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

Как уверяет Кнайсль, обострение политической ситуации в стране началось несколько недель назад, когда в Белграде прошли масштабные протесты. Демонстрации, по ее словам, стали важным индикатором нарастающего давления на власть. В частности, она отметила, что визуальные образы и сообщения в медиа создавали ощущение, будто правительство находится на грани падения.

Она указала, что президент Сербии Вучич оказался в особенно затруднительном положении, пытаясь найти баланс между давлением со стороны различных политических сил внутри страны. С одной стороны, часть общества требует реформ и изменений, с другой — усиливается давление оппозиции.

Ситуация усугубилась после несанкционированного митинга в Белграде, в котором приняли участие около 36 тысяч человек. Участники акции выдвинули ультиматум президенту, требуя проведения досрочных парламентских выборов.

По мнению политологов, ситуация остается напряженной и может перейти в новую фазу, если власти не найдут способ снизить градус общественного недовольства. Между тем, сам Вучич пока не делает резких заявлений и продолжает удерживать политическое равновесие, несмотря на усиливающееся давление.

Карин Кнайсль подчеркнула, что текущая обстановка требует от сербского лидера высокой политической гибкости, поскольку любое неверное решение может стать триггером для дальнейшей дестабилизации.

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