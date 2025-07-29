Кнайсль заявила, что правительство Вучича «висит на волоске»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Президент Сербии оказался между внутренним давлением и внешней нестабильностью.

Кнайсль заявила, что правительство Вучича «висит на волоске»

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что положение правительства президента Сербии Александра Вучича крайне нестабильно и, по ее словам, буквально «висит на волоске». Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

Как уверяет Кнайсль, обострение политической ситуации в стране началось несколько недель назад, когда в Белграде прошли масштабные протесты. Демонстрации, по ее словам, стали важным индикатором нарастающего давления на власть. В частности, она отметила, что визуальные образы и сообщения в медиа создавали ощущение, будто правительство находится на грани падения.

Она указала, что президент Сербии Вучич оказался в особенно затруднительном положении, пытаясь найти баланс между давлением со стороны различных политических сил внутри страны. С одной стороны, часть общества требует реформ и изменений, с другой — усиливается давление оппозиции.

Ситуация усугубилась после несанкционированного митинга в Белграде, в котором приняли участие около 36 тысяч человек. Участники акции выдвинули ультиматум президенту, требуя проведения досрочных парламентских выборов.

По мнению политологов, ситуация остается напряженной и может перейти в новую фазу, если власти не найдут способ снизить градус общественного недовольства. Между тем, сам Вучич пока не делает резких заявлений и продолжает удерживать политическое равновесие, несмотря на усиливающееся давление.

Карин Кнайсль подчеркнула, что текущая обстановка требует от сербского лидера высокой политической гибкости, поскольку любое неверное решение может стать триггером для дальнейшей дестабилизации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.58
0.03 93.21
-0.14
Ответы на все вопросы: гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака

Последние новости

11:35
Штормовой ветер и ливни пришли на смену затяжной жаре в Петербурге
11:27
Развод с продолжением: Петросяну и Степаненко выставили счет за экспертизу
11:23
США отказались от участия в конференции ООН по Ближнему Востоку
11:15
Над Минском сбили беспилотник минувшей ночью
11:14
Мишустин: укрепление связей между регионами РФ является приоритетом
11:00
Через противотанковый ров: как ВС РФ освобождали Малиевку

Сейчас читают

«Я никогда не побирался»: Прохор Шаляпин отверг звание главного альфонса страны
Шоу-биз за неделю: Ивлеву напомнили об алиментах, а Семенович разорила мужа
Боня о тяжелом прошлом: «Я голодная была, даже на пельмени не было денег»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс