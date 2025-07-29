Мишустин: укрепление связей между регионами РФ является приоритетом

Приоритетная задача, которая стоит сейчас перед правительством России, — это укрепление транспортных связей между регионами страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Росжелдора Александром Сахаровым.

«Приоритетная задача — укрепление транспортной связанности наших регионов, она стоит перед страной. На сегодняшний день бесперебойные перевозки грузов, а также пассажиропотоков являются основой развития страны, поскольку транспортная связанность, о которой говорил президент, сегодня дает колоссальный эффект на смежные отрасли и в том числе на экономический рост», — рассказал Мишустин.

По его словам, в этой сфере особое значение отводится деятельности Росжелдора. В числе задач агентства железнодорожного транспорта есть строительство магистральной инфраструктуры и обновление подвижного состава.

Мишустин также отметил важность расширения сети железных дорог. Их увеличенное количество поможет своевременному прибытию пассажиров и грузов в пункты назначения без издержек. Также премьер-министр уточнил, что для более эффективной работы системы нужно активно интегрировать в нее электронные сервисы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мишустин обозначил приоритеты национального проекта «Семья».

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