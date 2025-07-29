Над Минском сбили беспилотник минувшей ночью

Ситуацию взял под личный контроль президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Минобороны Белоруссии сообщило об уничтожении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над Минском. Инцидент произошел около двух часов ночи на 29 июля.

По данным оборонного ведомства, силами противовоздушной обороны была зафиксирована неопознанная цель. В Минобороны подчеркнули, что полет БПЛА был оперативно пресечен и угроза была устранена в кратчайшие сроки.

В результате инцидента никто не пострадал. Разрушений на земле также зафиксировано не было. Информация о принадлежности беспилотника, его типе, а также о возможных целях его полета пока не раскрывается.

В текущем случае аппарат был зафиксирован непосредственно над столицей, что может свидетельствовать о возросшем уровне угроз или изменении маршрутов несанкционированных полетов.

Министерство обороны Белоруссии заявило, что силы ПВО продолжают круглосуточное дежурство и готовы к немедленному реагированию на любые попытки нарушения воздушного пространства страны. Также ситуацию взял под личный контроль президент страны Александр Лукашенко.

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