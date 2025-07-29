«Наконец-то вместе»: Ирина Пегова показала свою 19-летнюю дочь

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 61 0

Ирина Пегова показала 19-летнюю дочь от Дмитрия Орлова

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; Telegram/Irina Pegova/i_pegovas; 5-tv.ru

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Актриса родила наследницу в браке с коллегой Дмитрием Орловым.

Актриса Ирина Пегова показала свою 19-летнюю дочь. Артистка опубликовала совместное видео у себя в Telegram-канале.

Знаменитость редко радует поклонников кадрами со своей наследницей Татьяной, однако в этот раз Ирина сделала исключение. На видео мама и дочь немного потанцевали на камеру перед зеркалом.

«Погуляли, шаги намотали! Наконец-то вместе», — подписала короткий ролик актриса.

Подписчики отметили в комментариях, что и Ирина, и Татьяна отлично выглядят. А вот насчет того, на кого похожа дочь звезды, мнения разделились.

«Таня все больше и больше на вас похожа становится! Красотки!» — написали одни интернет-пользователи.

«Папина дочь!» — уверены другие подписчики.

Ирина Пегова родила свою единственную дочь в браке с актером Дмитрием Орловым. Артисты познакомились в 2003 году на фестивале, где представляли картины, в которых снимались. В 2005-м поженились, через год стали родителями. Но в 2011-м после шести лет брака развелись.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Пегова рассказала о своей главной страсти.

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