В Санкт-Петербурге задержан пытающийся поджечь «коктейль Молотова» мужчина

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 18 0

Происшествие едва не произошло в отделении банка.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Санкт-Петербурге задержан 27-летний мужчина с «коктейлем Молотова». Он пытался поджечь его в отделении банка в Пушкинском районе. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

«Мужчина зашел в банк и сразу же попытался поджечь одну из бутылок с зажигательной смесью. Фитиль задымился, но так и не загорелся, после чего помещение затянуло дымом», — говорится в сообщении.

Охранники банка быстро среагировали на инцидент, воспользовались кнопкой тревоги и огнетушителем. О пострадавших информации не поступало.

Горе-поджигателя задержали сотрудники Росгвардии и передали правоохранительным органам. Обстоятельства и детали произошедшего выясняются. Также сотрудники полиции пытаются установить причины, которые побудили мужчину на данный поступок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд вынес приговор поджигателям военных и гражданских объектов в РФ. Они действовали по заданию спецслужб киевского режима. В деле фигурируют четверо мужчин. В числе преступлений не только поджоги, но и подрыв железнодорожного полотна в Рязанской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.58
0.03 93.21
-0.14
Ответы на все вопросы: гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака

Последние новости

17:45
В Санкт-Петербурге задержан пытающийся поджечь «коктейль Молотова» мужчина
17:30
Пловец Колесников заявил о развитии у него «старческого маразма» на ЧМ
17:26
В Крыму презентовали книгу о погибшем корреспонденте «Известий» Федорчаке
17:09
Спасатели разбирают завалы на месте обрушения офисного здания в Екатеринбурге
16:52
«Наконец-то вместе»: Ирина Пегова показала свою 19-летнюю дочь
16:36
Подросток погиб из-за взрыва гранаты времен ВОВ в Волгограде

Сейчас читают

Брухунова похвасталась новой стрижкой: «Ощущение, что похудела»
«Одна не будет точно»: Шаляпин высказался о возможном разводе Ани Лорак
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс