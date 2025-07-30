Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ростове-на-Дону
Задержан агент украинских спецслужб, готовивший покушение на офицера ВС РФ.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Ростове-на-Дону предотвращен теракт. Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который готовил покушение на офицера российской армии.
Иностранец, завербованный СБУ, получил от куратора взрывчатку в Петербурге и провез ее через полстраны, чтобы подорвать военного. Однако задание он, естественно, провалил.
Силовики изъяли у задержанного самодельную бомбу мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте и телефон, где хранится переписка с кураторами.
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