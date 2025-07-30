Пожар охватил шесть частных домов в Самарской области

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 39 0

Пламя распространилось на тысячу квадратных метров, но обошлось без пострадавших.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Шесть частных домов загорелись в результате масштабного пожара, произошедшего 29 июля на улице Каширская в поселке Придорожный Самарской области. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

По предварительным данным, возгорание охватило территорию площадью около одной тысячи квадратных метров. Несмотря на значительный масштаб, жертв и пострадавших, по информации регионального управления МЧС, удалось избежать.

К тушению пожара были привлечены 84 сотрудника пожарной охраны и 25 единиц спецтехники. Благодаря их оперативной работе пламя удалось локализовать и предотвратить дальнейшее распространение огня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в Забайкальском крае сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) задержали подростков, которые по указанию Службы безопасности Украины (СБУ) совершили поджог леса. Через мессенджер кураторы дали им указание поджечь лес и сухую растительность. В качестве вознаграждения за выполнение задания им было обещано 80 тысяч рублей. Молодые люди выполнили поручение в окрестностях одного из населенных пунктов.

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