«Тайная невеста»: как Том Холланд и Зендея готовятся к свадьбе

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Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 31 0

Стилист Лоу Роуч рассказал о деталях свадьбы Зендеи и Тома Холланда

Актриса— «тайная невеста»: подробности о предстоящей свадьбе Зендеи

Фото: www.globallookpress.com/Billy Bennight

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Стилист актрисы Лоу Роуч счастлив, что весь мир наблюдает за этой любовной историей.

Подготовка к свадьбе актеров Тома Холланда и Зендеи держится в тайне, поклонники продолжают строить догадки, но знаменитости пока не раскрывают деталей. Некоторыми подробностями предстоящего торжества поделился стилист артистки Лоу Роуч.

По его словам, подготовка пока стоит на месте, поскольку из-за плотного графика и большого количества разнообразных проектов актриса сильно загружена. Но у пары еще много времени, чтобы основательно подготовиться.

Также журналисты не смогли разузнать о подвенечном наряде Зендеи. Но Роуч прокомментировал, что артистка — «тайная невеста». Стилист отметил, что пара по-настоящему испытывает любовь друг к другу. Он счастлив, что весь мир может наблюдать за их отношениями.

Пара перестала скрывать свои отношения еще в 2021 году. 5-tv.ru сообщал, что в конце 2024 года Зендея появилась на мероприятии с внушительным бриллиантовым кольцом на пальце. Том Холланд сделал предложение актрисе сразу после Рождества.

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