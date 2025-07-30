«Тайная невеста»: как Том Холланд и Зендея готовятся к свадьбе

Стилист актрисы Лоу Роуч счастлив, что весь мир наблюдает за этой любовной историей.

Подготовка к свадьбе актеров Тома Холланда и Зендеи держится в тайне, поклонники продолжают строить догадки, но знаменитости пока не раскрывают деталей. Некоторыми подробностями предстоящего торжества поделился стилист артистки Лоу Роуч.

По его словам, подготовка пока стоит на месте, поскольку из-за плотного графика и большого количества разнообразных проектов актриса сильно загружена. Но у пары еще много времени, чтобы основательно подготовиться.

Также журналисты не смогли разузнать о подвенечном наряде Зендеи. Но Роуч прокомментировал, что артистка — «тайная невеста». Стилист отметил, что пара по-настоящему испытывает любовь друг к другу. Он счастлив, что весь мир может наблюдать за их отношениями.

Пара перестала скрывать свои отношения еще в 2021 году. 5-tv.ru сообщал, что в конце 2024 года Зендея появилась на мероприятии с внушительным бриллиантовым кольцом на пальце. Том Холланд сделал предложение актрисе сразу после Рождества.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.