ВС РФ нанесли ракетный удар по лагерю ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, удар был нанесен по месту дислокации 169-го учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ, который расположен в районе населенного пункта Гончаровское.

Цель была обнаружена при помощи российского разведывательного беспилотника, после чего по координатам были запущены две ракеты из оперативно-тактического комплекса «Искандер» — одна с кассетной боевой частью, другая с фугасной. Удары пришлись по району размещения техники и личного состава противника.

Минобороны РФ опубликовало видео удара, на котором зафиксирован момент поражения цели.

Официального подтверждения или комментариев от украинской стороны на момент публикации не поступало. Потери противника оцениваются в около 200 боевиков убитыми и ранеными.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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