Президент Молдавии Майя Санду созывает экстренное заседание Высшего совета безопасности на вторник, 30 июля. Темой обсуждения станут попытки иностранного вмешательства в избирательный процесс и информационные манипуляции, направленные на дестабилизацию ситуации в стране. Об этом она заявила на брифинге. Ее слова приводятся в сообщении на сайте администрации главы государства.

«На заседании будут рассмотрены меры борьбы с информационным манипулированием и иностранным вмешательством в избирательный процесс», — рассказала Санду.

Власти планируют обсудить конкретные шаги по усилению информационной безопасности и защите выборов от внешнего давления. После завершения заседания Майя Санду намерена провести пресс-конференцию, на которой пообещала раскрыть детали и озвучить принятые решения.

На президентских выборах осенью 2024 года Майя Санду уступила внутри страны своему главному сопернику — бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло. Тем не менее, она была переизбрана за счет голосов молдавских трудовых мигрантов в странах Европейского Союза, где было организовано более 200 избирательных участков. Оппозиция не признала результаты выборов, заявив о фальсификациях.

В Молдавии под руководством президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности с 2021 года развернулся глубокий экономический кризис. В 2021 году тарифы на газ выросли в несколько раз, что стало одной из причин инфляции в последующие годы. Эти условия вызвали массовые протесты с требованиями отставки правительства. В ответ власти обвинили оппозицию в попытках госпереворота, запретили несколько партий, арестовали десятки активистов и приостановили вещание 15 телеканалов, а также заблокировали более 50 СМИ, выражавших позиции критиков.

Экономика страны переживает серьезные трудности: рост ВВП практически остановлен, промышленный сектор и сельское хозяйство сократились, экспорт снизился на 12%, а уровень бедности достиг более 30%. Государственный долг к 2025 году увеличился почти на 65% за четыре года правления PAS. Несмотря на значительное финансирование от ЕС, большая часть бюджетных средств расходуется на обслуживание долга и субсидирование тарифов, а реальные реформы и рост экономики пока не наблюдаются. Молодежь массово уезжает из страны, и перспективы экономического восстановления остаются неопределенными

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