В Одессе «людоловы» насильно мобилизовали дворника
В Одессе сотрудники ТЦК насильно мобилизовали дворника
Фото, видео: www.globallookpress.com/Juan Moreno
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Он вышел на работу, не подозревая, что его ждет.
В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) силой затолкали мужчину в микроавтобус. По словам очевидцев, на этот раз жертвой военкомов стал дворник.
Он вышел на работу, не подозревая, что его ждет. Как написал в своей соцсети один из депутатов Верховной рады, скорее всего, работник ЖКХ попадет в штрафбат. Все потому, что у него нет 12 тысяч долларов, чтобы откупиться от мобилизации.
В подконтрольных Киеву регионах люди объединяются в борьбе с ТЦК, организуя группы противодействия. Блокируют машины с мобилизованными. А когда российские войска наносят удары по украинским военкоматам, этому больше всего радуются местные жители.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
73%
Нашли ошибку?