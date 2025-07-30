Он вышел на работу, не подозревая, что его ждет.

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) силой затолкали мужчину в микроавтобус. По словам очевидцев, на этот раз жертвой военкомов стал дворник.

Он вышел на работу, не подозревая, что его ждет. Как написал в своей соцсети один из депутатов Верховной рады, скорее всего, работник ЖКХ попадет в штрафбат. Все потому, что у него нет 12 тысяч долларов, чтобы откупиться от мобилизации.

В подконтрольных Киеву регионах люди объединяются в борьбе с ТЦК, организуя группы противодействия. Блокируют машины с мобилизованными. А когда российские войска наносят удары по украинским военкоматам, этому больше всего радуются местные жители.

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