Двое боевиков Басаева и Хаттаба получили сроки за нападение на псковских десантников
Они будут отбывать 14 и 17 лет колонии строгого режима.
Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Михалев; 5-tv.ru
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Еще двоим участникам банды Басаева и Хаттаба, напавшим в 2000-м году на псковских десантников, вынесли обвинительный приговор. По статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь военнослужащих» им присудили 14 и 17 лет колонии строгого режима.
Боевики атаковали 6-ю десантную роту псковских десантников во время контртеррористической операции на Северном Кавказе. В неравном бою наши солдаты ценой 84 жизней остановили террористов и уничтожили 700 боевиков.
Поиски других участников формирования продолжаются.
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