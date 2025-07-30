Москва передаст растения Донецкому и Никитскому ботаническим садам

Почти пять тысяч растений, использованных для оформления столичных парков и улиц в рамках фестиваля «Сады и цветы», получат новую жизнь в ботанических садах Донецка и Крыма, пишет портал mos.ru.

«После окончания теплого сезона деревья, лианы, пальмы и не только отправятся в Донецкий и Никитский ботанические сады. Там они продолжат расти и служить науке и сохранению биоразнообразия», — говорится в сообщении.

В Донецкий и Никитский ботанические сады отправят 479 деревьев, 3315 кустарников, 380 лиан, 672 многолетника, 130 пальм и семь папоротников. В этих научных учреждениях растения не просто сохранятся, но и станут объектами наблюдений и исследований, а также будут использоваться для акклиматизации и воспроизводства редких видов.

Донецкий ботанический сад — один из крупнейших в Европе. Он основан в 1964 году, занимает площадь в 203 гектара и содержит более восьми тысяч видов растений. Никитский ботанический сад в Крыму ведет свою историю с 1812 года и считается старейшим научным центром в России, специализирующимся на субтропических культурах.

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