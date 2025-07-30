Москва передаст растения Донецкому и Никитскому ботаническим садам

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 31 0

После завершения летнего сезона растения из выставочных садов столицы обретут вторую жизнь в научных коллекциях.

Москва передаст растения Донецкому и Никитскому ботаническим садам

Фото: © РИА Новости/Макс Ветров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Почти пять тысяч растений, использованных для оформления столичных парков и улиц в рамках фестиваля «Сады и цветы», получат новую жизнь в ботанических садах Донецка и Крыма, пишет портал mos.ru.

«После окончания теплого сезона деревья, лианы, пальмы и не только отправятся в Донецкий и Никитский ботанические сады. Там они продолжат расти и служить науке и сохранению биоразнообразия», — говорится в сообщении.

В Донецкий и Никитский ботанические сады отправят 479 деревьев, 3315 кустарников, 380 лиан, 672 многолетника, 130 пальм и семь папоротников. В этих научных учреждениях растения не просто сохранятся, но и станут объектами наблюдений и исследований, а также будут использоваться для акклиматизации и воспроизводства редких видов.

Донецкий ботанический сад — один из крупнейших в Европе. Он основан в 1964 году, занимает площадь в 203 гектара и содержит более восьми тысяч видов растений. Никитский ботанический сад в Крыму ведет свою историю с 1812 года и считается старейшим научным центром в России, специализирующимся на субтропических культурах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
82.22
2.64 95.00
1.79
Раки, Львы и Девы сорвут куш: финансовый гороскоп на август 2025

Последние новости

13:55
Экстремальная жара установилась сразу в нескольких регионах России
13:42
Роскомнадзор заблокировал сервис Speedtest из-за угроз безопасности
13:39
Матвиенко: урегулировать конфликт на Украине можно через устранение его первопричин
13:24
Ида Галич родила второго ребенка
13:15
Умер первый вокалист рок-группы Iron Maiden Пол Дэй
13:07
Москва передаст растения Донецкому и Никитскому ботаническим садам

Сейчас читают

Украина снизила закачку в хранилища после ответного удара по газодобыче
Мебель в квартирах «ходила ходуном»: кадры мощного землетрясения на Камчатке
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Раки, Львы и Девы сорвут куш: финансовый гороскоп на август 2025

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс