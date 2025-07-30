Главу азербайджанской диаспоры Урала объявили в розыск

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

В июле он был задержан в Екатеринбурге.

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге объявили в розыск

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

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Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински объявлен в розыск. Основанием стала статья Уголовного кодекса, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Какая конкретно — не уточняется.

Шыхлински был задержан 1 июля. После допроса в Следственном комитете его отпустили. Во время задержания мужчина находился в автомобиле, за рулем которого был его сын — Мутвалы Шыхлински. В момент, когда один из силовиков попытался открыть дверь машины, водитель внезапно дал задний ход. В результате сотрудник правоохранительных органов упал на асфальт и получил удар в область головы.

В конце июня в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов провели задержания девяти граждан Азербайджана. В Следственном комитете России заявили, что задержанные подозреваются в причастности к серии заказных убийств и покушений на убийства, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. По данным следствия, преступления совершались в составе этнической организованной группы.

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