Германия резко увеличивает военные расходы и делает огромные закупки для армии

Кабинет канцлера Фридриха Мерца одобрил расширение оборонного бюджета до рекордных 83 миллиардов евро, что на 20 миллиардов больше, чем годом ранее.

Германия в 2025 году совершает масштабный разворот в военной политике, объявив о волне многомиллиардных закупок и серьезной милитаризации страны. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.

Кабинет канцлера Фридриха Мерца одобрил увеличение оборонного бюджета до рекордных 83 миллиардов евро, что на 20 миллиардов больше, чем годом ранее. Планируется закупить 20 истребителей Eurofighter, до трех тысяч бронетранспортеров Boxer и до 3,5 тысяч боевых машин пехоты Patria для усиления Бундесвера — Вооруженных сил Германии.

В долгосрочной перспективе Фридрих Мерц называет своей целью создать самую сильную регулярную армию в Европе и довести военные расходы к 2029 году до 3,5% ВВП — это около 150 миллиардов евро в год.

Милитаризация затрагивает не только закупки техники, но и персональную реформу Бундесвера: уже в 2025 году численность армии увеличится на десяти тысяч человек. Особое внимание уделяется защите восточного фланга НАТО и поддержке Украины — часть ресурсов идет на строительство новых бригад и совместное производство оружия с украинскими предприятиями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.