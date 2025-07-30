Инфляция в России продолжает замедляться

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Во многом это следствие снижения цен на продуктовые товары.

Инфляция в России продолжила замедляться до 9,02%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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С 22 по 28 июля годовая инфляция в России снизилась до 9,02%. Такой показатель указывает на значительное замедление темпов роста потребительских цен. Данные о текущей ситуации приводятся в обзоре, подготовленном Минэкономразвития.

Во многом это происходит за счет снижения стоимости ряда продуктовых позиций, что стало заметным трендом текущей недели. Куриные яйца подешевели на 1,1%, а цены на баранину, сахар, макаронные изделия и рис упали примерно на 0,3%. При этом изменения цен на остальные продукты питания были минимальными — всего 0,09%, что свидетельствует о стабилизации рынка продовольствия.

В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен значительно замедлились и составили всего 0,01%. Это влияет на общий уровень инфляции и демонстрирует снижение давления на стоимость таких товаров. В области потребительских услуг наблюдается небольшой рост цен — 0,15%, что также можно считать признаком замедления инфляционной динамики. Эксперты связывают эти изменения с комплексом экономических факторов, включая меры регуляторов и сезонные колебания спроса.

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