В «Роскосмосе» заявили о продолжающейся утечке воздуха на российском сегменте МКС

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 37 0

«Роскосмос»: Утечка воздуха на российском сегменте МКС продолжается

В «Роскосмосе» заявили о продолжающейся на российском сегменте МКС утечке воздух

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

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Российские и американские инженеры и ученые ищут источник разгерметизации.

Утечка воздуха на российском сегменте Международной космической станции (МКС) значительно сократилась, но полностью проблема все еще не устранена. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель главы госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев.

«Утечка все еще продолжается», — сказал он.

По словам Крикалева, в данный момент специалисты прикладывают все усилия для обнаружения источника разгерметизации его для полного устранения. Замглавы «Роскосмоса» подчеркнул, что для изучения процессов распространения трещин, межкристальной коррозии, а также других факторов, влияющих на целостность станции, вместе работают и российские, и американские инженеры и ученые.

Представитель госкорпорации также подчеркнул, что ситуация под контролем, несмотря на существующие риски, в настоящее время всем членам экипажа обеспечены безопасные условия пребывания на МКС.

Впервые об утечке воздуха на российском сегменте космической станции стало известно в 2019 году. Отмечалось, что попытки устранить проблему предпринимались несколько раз, добиваясь частичного результата. В последний раз о ликвидации утечки в пресс-службе «Роскосмоса» заявляли 13 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов пообщался с экипажем миссии Crew-11 перед отправкой на МКС. В составе этой группы в свой первый полет отправится россиянин Олег Платонов.

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В «Роскосмосе» заявили о продолжающейся утечке воздуха на российском сегменте МКС

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