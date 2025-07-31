Многочисленные поклонники по-прежнему восхищаются ее талантом и шлют поздравления.

Легенде нашей эстрады, Эдите Пьехе, 88 лет. Народная артистка Советского Союза и знаменитая «ленинградская иностранка», Эдита Станиславовна родилась во Франции, в польской семье. Впервые вышла на сцену 70 лет назад. И вместе с мужем, композитором Александром Броневицким, основала целую творческую династию.

Сегодня ее дело продолжают дочь и внук. А многочисленные поклонники по-прежнему восхищаются ее талантом и шлют поздравления. К ним присоединился корреспондент «Известий» Валерий Кузнецов.

С первого появления на советской сцене Эдита Пьеха и ансамбль «Дружба» с их модными танцами — шейками и твистами — вызвали скорее потрясение и шок.

«Был раньше такой официоз же, сплошная эстрада. И вдруг Пьеха! И все как-то так: пам-пам… И все это легко, как-то так — красиво», — рассказывает певец и композитор Игорь Корнелюк.

Легко — это только на первый взгляд. За неповторимый иностранный акцент советская пресса призывала «хорошенько выстирать певицу по самое декольте». Но зрителям настолько понравилось, что Минкульт в итоге признал: исполнение Эдиты Пьехи — это новое слово на советской эстраде.

«У нее всегда два правила: будь собой и слушай свой организм. Это секрет ее красоты, долголетия. Так что все просто», — говорит дочь Эдиты Пьехи, певица Илона Броневицкая.

Эдита Пьеха могла и не стать той легендой, какой ее знает вся страна. В рабочей польской семье шахтеров ей предлагали работать на фабрике. Но судьба отправляет Эдиту в Ленинградский университет, где она случайно попадает в хор к своему будущему мужу — композитору Александру Броневицкому.

«Дедушка был новатором, Сан Саныч Броневицкий, и он первым сказал: «Эдита, снимай микрофон и иди — делай шоу»», — вспоминает Стас Пьеха, внук Эдиты Пьехи.

Эдита Пьеха — не только голос и символ сцены, но и посол культуры. С концертами она объехала полмира. И везде прославляла Северную столицу. Вот, например, гастроли в Австралии.

Интересный факт: по воспоминаниям коллег, раньше Эдита Станиславовна жила буквально напротив Большого концертного зала «Октябрьский». И, возможно, в том числе поэтому он стал ее любимой площадкой для выступлений в Петербурге.

А еще именно здесь артистка положила начало традиции, которую потом подхватила вся советская, а после и российская эстрада.

«Давай мы сделаем тебе концерт — День рождения в „Октябрьском“. Она говорит: "А как это может быть?!" А вот может! Что сразу ее отличало от других концертов — огромное количество цветов. Но что было в этот вечер в зале — просто сцена была завалена цветами», — рассказывает директор и художественный руководитель БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович.

Для нескольких поколений советских женщин Эдита Пьеха — воплощение красоты, стиля и элегантности. За одно поппури могла сменить восемь образов: от брючного костюма до роскошного шелкового платья. Хотя сама признавалась, любимый наряд — махровый халат. И желательно — самой немыслимой расцветки. Простота и человечность — то, что отличает ее от многих.

«Как она доставала батареи для детского дома! В советское время, когда была эпоха тотального дефицита, она решила помочь. Ну, помогала она всегда! И людям, а потом и собак брала из приюта. В общем, она человек очень сердечный», — говорит Илона Броневицкая.

Сегодня, в свой День рождения, Эдита Станиславовна вне света софитов и телекамер. Хотя, конечно, на сцене ее всегда ждут и зрители, и близкие, и друзья.

«Весь коллектив просил сказать — как мы тебя любим», — говорит Эмма Лавринович.

«Мне бы очень хотелось, чтобы ее вот такой энтузиазм никогда не прекращался», — пожелал Игорь Корнелюк.

«Пусть будет много-много таких моментов, которые маленькой своей радостью будут складываться в картину счастья», — сказала Илона Броневицкая.

«Главное счастье, ее и наше, что мы друг у друга есть и нас много: три правнука, два внука. Я тебя люблю, с Днем рождения», — признался Стас Пьеха.

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