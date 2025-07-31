Челябинский миллиардер выкупил права на альбом Гуфа за 95 млн рублей

Предприниматель и миллиардер из Челябинска Игорь Рыбаков приобрел права на культовый альбом рэпера Гуфа «Город дорог» за 95 миллионов рублей с намерением полностью удалить его из публичного доступа. Об этом сообщает портал URA.RU.

Информацию подтвердил PR-директор бизнесмена Глеб Климентьев. Сделка, заключенная с продюсером и сооснователем «Монолит Рекордс» Антоном Прониным, была совершена 23 июля 2025 года. Сейчас проходит завершающий этап due diligence — правовой проверки актива.

По словам Рыбакова, в конце 2000-х он сам находился в непростом жизненном периоде: злоупотреблял алкоголем, вел праздный образ жизни, а фоном всему этому звучал именно альбом Гуфа. Миллиардер признает, что едва не потерял семью и карьеру, и видит в музыкальном материале романтизацию опасных моделей поведения.

«Мне хочется, чтобы молодое поколение не повторяло моих ошибок», — объясняет он свое решение.

Удаление альбома он называет «подарком всем русскодумающим людям» и символическим шагом в борьбе за более здоровое общество.

Игорь Рыбаков — совладелец строительной корпорации «Технониколь», входит в список Forbes, ведет блог и пишет собственные песни. Его поступок вызвал бурное обсуждение: кто-то считает это актом социальной ответственности, другие — попыткой цензуры под видом благих намерений.

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