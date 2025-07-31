Захарова высмеяла СБУ за повторный розыск Тины Канделаки

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула абсурдность и бессмысленность действий украинских спецслужб.

Захарова высмеяла СБУ за повторный розыск Тины Канделаки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/захарова

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла ироничной критике повторное объявление Службой безопасности Украины (СБУ) в розыск журналиста Тины Канделаки. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Захарова назвала происходящее «абсурдом» и охарактеризовала эту кампанию «операцией Шерше ля фам» (в переводе с французского «ищите женщину». — Прим. ред.).

СБУ повторно объявила Канделаки в розыск, несмотря на то, что она уже находится в списках с марта 2022 года по обвинению в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Кроме этого, ее личные данные с 2017 года внесены в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»* за поездки в Крым и поддержку российских позиций.

В комментариях МИД России подчеркивается, что новые обвинения и повторные объявления в розыск не сопровождаются никакими доказательствами и являются элементом показного информационного и политического давления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — экстремистский ресурс, заблокирован в России.

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