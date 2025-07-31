Мужчина пострадал в результате атаки дрона в Белгородской области

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Игорь Рязов
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Он был экстренно доставлен бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу.

В результате атаки дрона в Белгородском поселке пострадал мужчина

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

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В результате атаки беспилотного летательного аппарата в поселке Красная Яруга Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавший был экстренно доставлен бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями лица и грудной клетки. Также сообщается, что в результате удара БПЛА произошел пожар на коммерческом объекте, который уже ликвидирован.

Кроме того, министр здравоохранения Луганской Народной Республики (ЛНР) Наталия Пащенко 30 июля информировала о том, что в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом пострадали три мирных жителя. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время атаки беспилотного летательного аппарата на поселок Таволжанка в Харьковской области погиб местный житель.

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