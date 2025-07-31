Умер звезда сериала «Война миров» актер Джозеф Циглер

На 73-м году жизни ушел из жизни выдающийся американский актер театра и кино Джозеф Патрик Циглер. Об этом сообщили его близкие через социальные сети. Причины смерти не раскрываются.

Джозеф Циглер появился на свет в 1953 году в Миннеаполисе. Его актерская карьера началась в Университете Миннесоты, после чего он переехал в Канаду, где в 1979 году завершил обучение в Национальной театральной школе.

Циглер стал известен благодаря своим ролям в фильмах 1980-х, включая «Автостопщик», «Империя», «Альфред Хичкок представляет» и «Лабиринт правосудия». Он также снялся в популярных телесериалах, таких как «Война миров», «Строго на юг» и «Судороги ужаса».

За свою карьеру актер сыграл более чем в сорока кинопроектах. Иногда он работал в паре с супругой, актрисой Нэнси Пэлк.

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