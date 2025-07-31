Путин подписал закон об ограничении максимального срока рассрочки

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 16 0

К операторам сервисов для повышения прозрачности и контроля теперь введены жесткие требования.

Путин подписал закон об ограничении максимального срока рассрочки

Фото: © РИА Новости/Павел Быркин

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Президент России Владимир Путин утвердил закон, который ограничивает максимальный срок рассрочки при оплате товаров, услуг, работ и результатов интеллектуальной деятельности.

С 1 апреля 2026 года максимальная длительность рассрочки составит шесть месяцев, а с 1 апреля 2028 года — не более четырех месяцев. Этот шаг призван повысить прозрачность процедуры и предотвратить превращение рассрочки в скрытое кредитование.

Максимальная сумма покупки через сервисы рассрочки без передачи данных в бюро кредитных историй установлена в 50 тысяч рублей. Если стоимость превышает этот порог, сведения о договорах будут передаваться в бюро. Закон также вводит требования к операторам таких сервисов: ими могут быть только юридические лица, внесенные в реестр Центробанка, с минимальным капиталом в пять миллионов рублей для небанковских и немикрофинансовых компаний. Им запрещено совмещать деятельность с некредитными финансовыми организациями, за исключением микрофинансовых.

Кроме того, с 1 января 2027 года операторы обязаны будут предоставлять отчетность в Банк России, который будет контролировать и вести реестр сервисов рассрочки. Закон не распространяется на договоры с прямой оплатой продавцу, исламское финансирование и обычные кредитные договоры.

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