Импорт новых грузовиков в Россию упал на 90% за первое полугодие

Лидерами по ввозу стали китайские производители.

За первое полугодие 2025 года в Россию было импортировано 3559 грузовых автомобилей. Такой показатель на 90% меньше, чем за такой же период в прошлом году, когда в страну было ввезено более 34 тысяч грузовиков. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным, 3257 единиц было импортировано из Китая, где лидером по ввозу стал бренд Sitrak с долей 20,6%. Помимо него, в пятерку производителей с большим объемом поставок вошли FAW (17,5%), Sany (17,4%), Howo (9,7%) и Isuzu (8,1%).

Также аналитики упомянули, что самые популярные модели за первое полугодие — грузовики Sitrak C7H, FAW J7 и Howo T5G.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России запретили продавать грузовики четырех марок. Росстандарт выявил ряд нарушений у автопроизводителей. Среди недостатков отмечены неэффективность тормозной системы и отсутствие устройств экстренного вызова службы спасения.

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