В США отметили новый рекорд длины молнии

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Она составила 829 километров.

Длина ударившей в США рекордной молнии составила 830 километров

Фото: www.globallookpress.com/ R. Gemperle

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Длина рекордной молнии в США составила 829 километров. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала этот результат мировым достижением после анализа спутниковых данных.

Примечательно, что молния ударила еще 22 октября 2017 года. Правда, на тот момент она не была достаточно изучена и обнаружилась при повторном анализе. Молния распространилась в небо от Восточного Техаса до окрестностей Канзас-Сити, что сопоставимо с расстоянием от Парижа до Венеции.

Этот рекорд превысил предыдущий на 61 километр: тогда молния длиной 768 километров также была зафиксирована на территории США. Для регистрации рекорда использовались современные спутниковые технологии, в частности данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), включая спутник GOES-16.

ВМО отмечает, что такие длинные молнии представляют повышенную опасность. Они также имеют важное значение для прогнозирования погодных условий, безопасности авиации и предупреждения пожаров. Специалисты рекомендуют ограничивать пребывание на открытом воздухе во время гроз и внимательно следить за прогнозами погоды.

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