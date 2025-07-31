Умер знаменитый театральный режиссер Роберт Уилсон

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 41 0

Умер театральный режиссер Роберт Уилсон

Ушел из жизни Роберт Уилсон — американский театральный режиссер

Фото: www.globallookpress.com/Stefano Porta

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Он не просто ставил спектакли, а создавал архитектурные пространства, где свет и движение становились главными героями.

В США умер выдающийся режиссер и визионер Роберт Уилсон. Об этом сообщает The Blueprint. Ему было 83 года.

Уилсон получил образование в области искусства и архитектуры, что сформировало его уникальный подход к театру.

Настоящий успех пришел к нему в Европе — его постановка «Взгляд глухого» в Париже в 1971 году произвела фурор. Поэт-сюрреалист Луи Арагон отметил, что Уилсон осуществил на сцене то, о чем мечтали сюрреалисты.

Уилсон изменил традиционный театр, превращая свет в основное действующее лицо.

«Я рисую светом», — говорил он.

Настройка света для 15-минутной сцены могла занимать дни, создавая гипнотические визуальные полотна. Движение в его спектаклях предшествовало тексту, формируя многослойную текстуру постановки.

С 1992 года он возглавлял театральную академию Уотермилл-Центр, обучая новое поколение художников и сотрудничая с ведущими театрами мира. В последние годы он увлекся видеоартом, создав серию Voom Portraits — видеопортреты знаменитостей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
80.32
-1.51 91.88
-3.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:00
Каждый плод растет в свое время: прогноз Таро на август 2025 года
20:50
Российско-лаосские отношения успешно развиваются: как прошла встреча лидеров двух стран
20:39
Лолите Милявской поклонники оставляли похабные надписи в подъезде
20:30
Умер знаменитый театральный режиссер Роберт Уилсон
20:21
Не только песни: Стас Михайлов удивил ценой своего роскошного особняка
20:03
Верховная рада Украины вернула полномочия «борцам с коррупцией»: как это было

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Чуть не задел: к устроившему экстрим-шоу над Ладогой пилоту пришли с обыском
Рот под ключ: почему нельзя затягивать с протезирование выпавшего зуба

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс