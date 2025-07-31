Умер знаменитый театральный режиссер Роберт Уилсон

Он не просто ставил спектакли, а создавал архитектурные пространства, где свет и движение становились главными героями.

В США умер выдающийся режиссер и визионер Роберт Уилсон. Об этом сообщает The Blueprint. Ему было 83 года.

Уилсон получил образование в области искусства и архитектуры, что сформировало его уникальный подход к театру.

Настоящий успех пришел к нему в Европе — его постановка «Взгляд глухого» в Париже в 1971 году произвела фурор. Поэт-сюрреалист Луи Арагон отметил, что Уилсон осуществил на сцене то, о чем мечтали сюрреалисты.

Уилсон изменил традиционный театр, превращая свет в основное действующее лицо.

«Я рисую светом», — говорил он.

Настройка света для 15-минутной сцены могла занимать дни, создавая гипнотические визуальные полотна. Движение в его спектаклях предшествовало тексту, формируя многослойную текстуру постановки.

С 1992 года он возглавлял театральную академию Уотермилл-Центр, обучая новое поколение художников и сотрудничая с ведущими театрами мира. В последние годы он увлекся видеоартом, создав серию Voom Portraits — видеопортреты знаменитостей.

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