«Вошел не в ту дверь»: в сети появилось фото Виталия Кличко и порнозвезды

Украинцы поспешили обвинить его в аморальном поведении.

Коррупция и связанные с ней скандалы в последние недели трансформировались в настоящую украинскую смуту. И радоваться ей может только мэр Киева Виталий Кличко. За политическими драками и битвой за власть, возможно, никто и не заметит его очередного позора.

В сеть попала фотография политика с порно-моделью Асанти. Тут можно было бы сказать, что встретились случайно. Но сама порнозвезда подписала этот снимок: «Вошел не в ту дверь».

Кличко уже обвиняют в аморальном поведении, чиновнику также напомнили и про прошлые грехи, вплоть до подозрений в воровстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.