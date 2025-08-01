«Вошел не в ту дверь»: в сети появилось фото Виталия Кличко и порнозвезды

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Совместное фото Виталия Кличко и порнозвезды возмутило украинцев

Фото, видео: EPA/ТАСС; 5-tv.ru

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Украинцы поспешили обвинить его в аморальном поведении.

Коррупция и связанные с ней скандалы в последние недели трансформировались в настоящую украинскую смуту. И радоваться ей может только мэр Киева Виталий Кличко. За политическими драками и битвой за власть, возможно, никто и не заметит его очередного позора.

В сеть попала фотография политика с порно-моделью Асанти. Тут можно было бы сказать, что встретились случайно. Но сама порнозвезда подписала этот снимок: «Вошел не в ту дверь».

Кличко уже обвиняют в аморальном поведении, чиновнику также напомнили и про прошлые грехи, вплоть до подозрений в воровстве.

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