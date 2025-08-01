Ядерная медицина: в Петербурге начали применять радиоактивное обезболивающее для онкобольных

Оно помогает пациентам с костными метастазами, которые образуются при многих видах рака.

Сегодня — Всемирный день борьбы с раком легких. Ежегодно он убивает десятки тысяч россиян. Надежду на выздоровление дают прорывные технологии в отечественной ядерной медицине.

В Петербурге начали широко применять радиоактивное обезболивающее для пациентов с онкологическими заболеваниями. Теперь жителям Северной столицы и соседних городов не нужно ехать на лечение в другие регионы.

Всего одна капельница заменяет месяцы приема сильнодействующих препаратов. Это особенно важно, когда каждый день на счету. О том, как работает новое лекарство, расскажет корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Доставка этого препарата из Подмосковья в Петербург — как отдельная операция. Коробки с предупреждением «Радиоактивно», спецтранспорт и всего несколько часов, чтобы привезти содержимое в Научный центр имени Гранова. Где лекарство на основе радиоизотопа Самария-153 уже ждут десятки онкобольных.

Препарат перевозят и хранят в специальном свинцовом контейнере, а в лабораторию заносят через отдельный вход. Его период полураспада 46 часов, поэтому пациенту желательно вводить препарат в течение первых суток после доставки.

Радиоактивное обезболивающее помогает пациентам с костными метастазами, которые образуются при многих видах рака. Производит его единственное предприятие в стране — Научно-исследовательский институт имени Карпова госкорпорации «Росатом». Лекарство, которое уже доступно в нескольких регионах страны, на Северо-Западе раньше не было.

Татьяна Биганова его ждала. С онкозаболеванием она борется шесть лет, в апреле рак прогрессировал.

«Болят ребра, такое ощущение, что переломаны ребра, болит в области позвоночника, когда ты не можешь лежать, там спазмы, прям сжимается все. Ты не можешь встать, ты не можешь лечь. Поэтому у меня надежда на этот препарат», — говорит пациентка ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. А. М. Гранова» Татьяна Биганова.

Если капельница поможет — пациентка забудет о боли и тяжелых анальгетиках на три месяца. У некоторых эффект держится и дольше.

Самарий из той же группы, что и кальций. Он встраивается в минеральную структуру костей, именно в участки с метастазами, и облучает их локально, минимально повреждая здоровые ткани.

«Наше лечение направлено как раз на то, чтобы снизить болевой синдром, улучшить качество жизни, и в целом дать пациенту силы на то, чтобы жить, двигаться и получать какое-то дальнейшее лечение уже без боли», — рассказывает врач-радиолог ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. А. М. Гранова» Валерия Номоконова.

По наблюдениям врачей, уже через пару недель после такой капельницы пациенты перестают испытывать боль. А у некоторых даже метастазы меняются.

«Когда пациенты делают контрольное обследование, те очаги, которые мы увидели по остеосцинтиграфии, светились исходно и накапливали радиофармпрепарат, они прекращают быть активными, они уменьшаются — то есть лечебный эффект налицо. Другое дело, что болезнь может прогрессировать по другим органам, куда не доступен самарий», — говорит заведующая радиотерапевтическим отделением ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. А. М. Гранова» Мария Одинцова.

А еще препарат безопаснее своего предшественника — Стронция-89. Лекарство с периодом полураспада в 50 дней эффективно снимало боль, но было весьма токсичным для клеток крови.

Доставлять лекарство на основе радиоактивного изотопа Самария-153 в Петербург будут раз в две недели, но в перспективе и чаще, чтобы он был доступен всем, кто в нем нуждается.

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