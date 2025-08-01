В Москве собирают учебные принадлежности для детей из новых регионов России

В Москве стартовала ежегодная акция «Соберем ребенка в школу» для помощи детям из новых регионов, пишет портал mos.ru.

До 30 сентября жители столицы могут передать школьные принадлежности, форму, обувь и другие необходимые вещи в штабы «Москва помогает» и волонтерские центры «Доброе место», которые работают во всех административных округах города. Первая партия гуманитарной помощи будет отправлена к началу учебного года.

Особенно востребованы рюкзаки, пеналы, тетради, ручки, карандаши, фломастеры, альбомы, краски, кисти, пластилин, чертежные и музыкальные принадлежности. Принять участие в акции могут не только частные лица, но и городские организации. Все вещи должны быть новыми, в упаковке или с бирками.

Дополнительно сбор ведется в «Домиках добра» на площадках фестиваля «Лето в Москве». Там принимают не только канцтовары, но и продукты, средства гигиены, товары для детей из новых регионов РФ и животных, а также подарки для участников СВО.

Узнать подробнее о том, какие товары принимают, и уточнить адреса и график работы пунктов можно по телефону: +7 499 170⁠-02⁠-25. Горячая линия работает каждый день с 10:00 до 19:00 по московскому времени.

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