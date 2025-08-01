В Москве собирают учебные принадлежности для детей из новых регионов России

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 21 0

Пункты приема гуманитарной помощи открыты во всех округах города до 30 сентября.

В Москве собирают учебные принадлежности для детей из новых регионов России

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве стартовала ежегодная акция «Соберем ребенка в школу» для помощи детям из новых регионов, пишет портал mos.ru.

До 30 сентября жители столицы могут передать школьные принадлежности, форму, обувь и другие необходимые вещи в штабы «Москва помогает» и волонтерские центры «Доброе место», которые работают во всех административных округах города. Первая партия гуманитарной помощи будет отправлена к началу учебного года.

Особенно востребованы рюкзаки, пеналы, тетради, ручки, карандаши, фломастеры, альбомы, краски, кисти, пластилин, чертежные и музыкальные принадлежности. Принять участие в акции могут не только частные лица, но и городские организации. Все вещи должны быть новыми, в упаковке или с бирками.

Дополнительно сбор ведется в «Домиках добра» на площадках фестиваля «Лето в Москве». Там принимают не только канцтовары, но и продукты, средства гигиены, товары для детей из новых регионов РФ и животных, а также подарки для участников СВО.

Узнать подробнее о том, какие товары принимают, и уточнить адреса и график работы пунктов можно по телефону: +7 499 170⁠-02⁠-25. Горячая линия работает каждый день с 10:00 до 19:00 по московскому времени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
80.32
-1.51 91.88
-3.07
Проблемы в начале, идиллия в конце: любовный гороскоп на август 2025

Последние новости

15:30
Путин: первый серийный комплекс «Орешник» поступил в войска РФ
15:16
Пошла против матери: дочь Виктории Бони не хочет идти по ее стопам
15:01
Путин: цели России в отношении Украины остались неизменными
15:00
В Москве собирают учебные принадлежности для детей из новых регионов России
14:44
Актера Максима Глотова обнаружили мертвым в Москве
14:37
Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Россию

Сейчас читают

Криминальная комедия «Геля» откроет фестиваль российского кино «Окно в Европу»
Шаляпин: в 60 лет можно быть сексуальной. Главное — не выкладывать фото в бикини
Безрукова рассказала о романах со своими коллегами: «Я все прекрасно знала»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс