ВСУ нанесли удар по рынку в Херсонской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 63 0

Торговые ряды охватило пламя. Есть пострадавшие.

Фото, видео: Telegram/Владимир Сальдо/SALDO_VGA; 5-tv.ru

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по рынку в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Боевики киевского режима с помощью беспилотника атаковали торговые ряды, которые расположены при выезде из села Великие Копани.

По предварительным данным, пострадали шесть человек. Все они доставлены в больницу.

«Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — добавил Сальдо.

Губернатор также опубликовал видео с места происшествия. На кадрах — сильный пожар.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские боевики используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

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