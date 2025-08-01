В ночь на 28 июля украинские формирования пытались проникнуть туда с моря, но безуспешно.
Фото: © РИА Новости/ФСБ РФ
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Наемники из Великобритании участвовали в попытке проникновения на Тендровскую косу в Херсонской области. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на источники в силовых структурах.
Британцы действовали вместе с украинскими боевиками из базы в Николаевской области, в частности из порта Очаков, где они проходили подготовку. Позднее по нему был нанесен мощный удар.
Попытка противника была пресечена российскими войсками в ночь на 28 июля — ВСУ понесли ощутимые потери и были отброшены в море.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что Киев вынашивает планы разного рода операции в регионе, но подобные попытки часто оказываются малоэффективными. При этом власти Незалежной продолжают отправлять своих боевиков на верную смерть.
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