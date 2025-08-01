Умерла старейшая жительница Турции Ходи Гюркан в возрасте 131 года

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 78 0

Она стала матерью семерых детей и бабушкой для 110 внуков.

В Турции умерла старейшая жительница страны Ходи Гюркан в возрасте 131 года

Фото: YouTube/ İhlas Haber Ajansı

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Турции на 132-м году жизни не стало старейшей жительницы страны Ходи Гюркан. Она провела всю свою жизнь в родном селе Бинекли, став свидетелем трех исторических эпох — от Османской империи до современной Турецкой Республики. Об этом сообщает Turkiye Today.

Согласно данным ее семьи, Ходи Гюркан родилась 1 июля 1894 года. Она стала матерью семерых детей и бабушкой для 110 внуков. Кроме того, у нее осталось множество правнуков.

Проводить ее в последний путь собрались многочисленные родственники и односельчане, которые отдали дань уважения самой долгоживущей женщине страны.

Эксперты связывают ее феноменальное долголетие с хорошей генетикой, сельским образом жизни и средиземноморской диетой. Ее жизнь была связана с простым сельским бытом и крепкими традициями, что могло способствовать ее высокой продолжительности жизни.

Если бы возраст Ходи Гюркан был официально подтвержден, она могла бы претендовать на звание самого долгоживущего человека в мире. В настоящее время этот титул принадлежит 116-летней испанке Марии Браньяс Морера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
80.32
-1.51 91.88
-3.07
Проблемы в начале, идиллия в конце: любовный гороскоп на август 2025

Последние новости

12:36
Засушливый август ожидается в нескольких регионах России
12:27
Тульский пряник и пирог с финиками: гастрономический фестиваль объединил Москву и Дубай
12:16
Грузовой поезд сошел с рельсов в Челябинской области
12:07
У берегов Камчатки зафиксировали очередное землетрясение
12:00
В Великобритании назвали необратимым репутационный ущерб Зеленского из-за скандала с НАБУ
11:52
Уровень доверия россиян к Путину составил 78,4%

Сейчас читают

«Выйти с колясочкой»: Лолита Милявская о желании стать бабушкой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Проблемы в начале, идиллия в конце: любовный гороскоп на август 2025

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс